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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

SuperJob: Почти у половины рязанцев есть друзья на работе

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Изображение от Freepik

У 47% жителей Рязани есть друзья на работе. Чаще всего в профессиональных коллективах дружат медсёстры, дизайнеры и продавцы-консультанты, а реже всего – переводчики, аудиторы и бухгалтеры. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

47% горожан рассказали, что среди коллег по работе у них есть настоящие друзья. Женщины чаще мужчин выстраивают с сослуживцами доверительные и близкие отношения – 58% против 46%. 56% участников опроса до 24 лет признались, что среди их коллег есть настоящие друзья. Респонденты старше 45 лет дружат с сослуживцами реже – об этом сообщили лишь 43%.

О наличии друзей в рабочем коллективе чаще всего говорят медсёстры – 70%, продавцы-консультанты – 65% и дизайнеры – 57%. В топ-5 самых дружелюбных профессий также попали менеджеры по логистике и врачи – по 54%, менеджеры по маркетингу, прорабы, кладовщики и учителя – по 51%.

Меньше дружат с сослуживцами бухгалтеры, аудиторы и переводчики – по 40%, охранники и руководители – 43%, программисты, инженеры и менеджеры по работе с клиентами – по 47%.

Исследование проводилось с 1 по 24 марта 2023 года среди трудоустроенного экономически активного населения Рязани.

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