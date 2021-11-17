SuperJob назвал вакансии с зарплатами от 100 тыс. рублей в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 78 000 вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Рязани.

Больше всего в ноябре в Рязани готовы платить программисту «1С» с опытом работы от одного года в компании оптово-розничной торговли – от 120 тыс. рублей и возможность иметь гибкий график работы.

Второе место в рейтинге ноября в городе заняла также вакансия программиста «1 C» с зарплатой от 80 до 100 тыс. рублей в компанию-автохолдинг. Работодатель ищет сотрудника, который свободно владеет встроенным языком программирования и умеет разбираться в чужом коде. Работодатель обещает возможности для повышения квалификации (курсы, вебинары) и возможности для роста внутри профессии (любой уровень сложности задач), а в перспективе карьерного роста.

Производителю работ готовы платить от 80 тыс. рублей. Требуется опыт работы в строительстве от шести лет, высшее строительное образование, умение читать чертежи, стаж работы на последнем месте не менее 2-х лет, а также отказ от курения в рабочее время. Переработки оплачиваются нанимателем в полуторном размере в будние дни и в двойном размере в выходные и праздничные дни.

Главному механику с высшим техническим образованием и знанием компьютерных программ для работы готовы платить от 80 тыс. рублей.

Замыкает топ вакансий в ноябре в Рязани вакансия врача- офтальмолога, которому будут платить от 70тыс. рублей. От успешного кандидата требуется высшее медицинское образование и опыт работы от трёх лет.

В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, инженеров, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей. В Ижевске, Рязани, Липецке в топе наиболее оплачиваемых вакансий — вакансии врачей. В Тюмени, Ижевске, Набережных Челнах, Астрахани в топ вошли вакансии квалифицированных рабочих.

Рязань

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№ Должность Предлагаемая зарплата 1 Программист «1С» от 120 000 руб. 2 Программист «1С» 80 000 — 100 000 руб. 3 Производитель работ от 80 000 руб. 4 Главный механик 80 000 руб. 5 Врач-офтальмолог от 70 000 руб.

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