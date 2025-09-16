SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 24 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения сентября в Рязани. В топе — предложения для управленцев, водителей и специалистов в области электроники.

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц. Основные задачи: формирование коммерческой стратегии, управление продажами, развитие партнерской сети. В числе требований — опыт управления коммерческими подразделениями от 3 лет, понимание B2B-продаж и опыт работы в производственной сфере. Оформление по ТК РФ, бонусы за результат, участие в стратегических проектах компании.

На втором месте — заместитель директора магазина: от 120 000 до 150 000 рублей. В функционале — организация работы команды, планирование продаж, обеспечение высокого уровня сервиса. Необходим опыт в розничной торговле от 1 года и навыки управления персоналом. Официальное оформление, бонусная система, скидки для сотрудников и возможности карьерного роста.

На третьем месте — водитель категории C на междугородние перевозки: от 100 000 до 160 000 рублей. Работа связана с доставкой грузов по межгороду, соблюдением графика маршрутов и правил технической эксплуатации автомобиля. Требуется наличие водительского удостоверения категории C и опыта от 1 года. Вакансия предполагает стабильную загрузку, официальное трудоустройство и авансовую систему выплат.

Четвёртая строка — программист / разработчик электроники: до 160 000 рублей. В задачи входит разработка ПО для встраиваемых систем, тестирование и отладка. Требуется знание языков C/C++, опыт работы с микроконтроллерами и понимание схемотехники. Работодатель предлагает гибкий график, интересные технические задачи и перспективы развития.

Замыкает пятерку — рабочий на мебельное производство: от 120 000 рублей. Соискателю предстоит заниматься сборкой, упаковкой, погрузкой мебели. Опыт работы желателен, но не обязателен — предусмотрено обучение. Вакансия с официальным оформлением, сдельной оплатой труда и бесплатным питанием.