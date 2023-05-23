Сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани.

Соискателям готовы предложить зарплату от 50 тысяч рублей. Кандидат на вакансию наладчик станков и манипуляторов может получать более 80 тысяч в месяц. Такие условия сотруднику предлагает завод «Бордер», находящийся в Рязани на улице Маяковского.

Бухгалтеру ООО «ЛПК 62» предлагают 65-85 тысяч рублей в месяц. Руководитель собственного производства и пекарни ТД «Перекрёсток» сможет зарабатывать 58-77 тысяч рублей ежемесячно.