Сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани.
Соискателям готовы предложить зарплату от 50 тысяч рублей. Кандидат на вакансию наладчик станков и манипуляторов может получать более 80 тысяч в месяц. Такие условия сотруднику предлагает завод «Бордер», находящийся в Рязани на улице Маяковского.
Бухгалтеру ООО «ЛПК 62» предлагают 65-85 тысяч рублей в месяц. Руководитель собственного производства и пекарни ТД «Перекрёсток» сможет зарабатывать 58-77 тысяч рублей ежемесячно.
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|Наладчик станков и манипуляторов
|от 80 000 руб.
|Бухгалтер
|65 000 — 85 000 руб.
|Руководитель собственного производства и пекарни
|58 000 — 77 000 руб.
|Региональный торговый представитель
|от 50 000 руб.
|Бухгалтер по заработной плате
|от 50 000 руб.