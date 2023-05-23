Вторник, 23 мая, 2023
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SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани

7info
Изображение от senivpetro на Freepik

Сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани.

Соискателям готовы предложить зарплату от 50 тысяч рублей. Кандидат на вакансию наладчик станков и манипуляторов может получать более 80 тысяч в месяц. Такие условия сотруднику предлагает завод «Бордер», находящийся в Рязани на улице Маяковского.

Бухгалтеру ООО «ЛПК 62» предлагают 65-85 тысяч рублей в месяц. Руководитель собственного производства и пекарни ТД «Перекрёсток» сможет зарабатывать 58-77 тысяч рублей ежемесячно.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
Наладчик станков и манипуляторовот 80 000 руб.
Бухгалтер65 000 — 85 000 руб.
Руководитель собственного производства и пекарни58 000 — 77 000 руб.
Региональный торговый представительот 50 000 руб.
Бухгалтер по заработной платеот 50 000 руб.

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