SuperJob: Каждый девятый курящий рязанец не хочет отказываться от сигарет

23% рязанцев признаются, что курят сигареты. При этом каждый девятый не желает бросать эту привычку. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Каждый шестой курящий сообщил, что стал «дымить» чаще, а каждый третий — реже.

Среднестатистический курильщик, не желающий бросать, выкуривает по 20 сигарет в сутки. Те, кто планирует отказаться от привычки, курят в среднем по 10 сигарет.

Чаще устраивают перекуры мужчины. Среди них те, кто задумывается о вреде никотина, курят по 12 сигарет в сутки (у женщин 7); те, кто не особенно озабочен последствиями — по 17 сигарет (у женщин 15).

Исследование проводилось с 13 по 19 апреля 2023 года среди курящих представителей экономически активного населения из Рязани.