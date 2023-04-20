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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

SuperJob: Каждый девятый курящий рязанец не хочет отказываться от сигарет

На главнуюНовости Рязани
Изображение от wirestock на Freepik

23% рязанцев признаются, что курят сигареты. При этом каждый девятый не желает бросать эту привычку. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Каждый шестой курящий сообщил, что стал «дымить» чаще, а каждый третий — реже.

Среднестатистический курильщик, не желающий бросать, выкуривает по 20 сигарет в сутки. Те, кто планирует отказаться от привычки, курят в среднем по 10 сигарет.

Чаще устраивают перекуры мужчины. Среди них те, кто задумывается о вреде никотина, курят по 12 сигарет в сутки (у женщин 7); те, кто не особенно озабочен последствиями — по 17 сигарет (у женщин 15).

Исследование проводилось с 13 по 19 апреля 2023 года среди курящих представителей экономически активного населения из Рязани.

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