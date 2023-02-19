SuperJob: Каждый четвёртый рязанец не получает подарков ко Дню защитника Отечества

Каждый пятый мужчина (19%) в Рязани не хочет презентов на 23 февраля, а каждый четвёртый (26%) фактически остаётся без подарков. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

11% респондентов хотели бы получить презент в День защитника Отечества. 9% ждут нематериальных презентов — проявлений внимания и любви. 7% не против получить 23 февраля новую одежду и аксессуары. 6% опрошенных хотели бы получить новый телефон, 3% — парфюмерию, а 2% — новый нож или охотничье ружьё.

По мнению 5% участников опроса, что если уж желать, то только автомобиль. По 2% респондентов не прочь получить в подарок книги, инструменты, спортивную экипировку, алкоголь и билеты в путешествие. Ещё 20% участников исследования назвали другие варианты – аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т.д. Любому подарку в День защитника Отечества будут рады 5% опрошенных.

Что же фактически получают мужчины 23 февраля?

21% – одежду или аксессуары;

12% – парфюмерию;

9% — сувениры;

5% – проявления любви и знаки внимания;

6% – бритвенные принадлежности;

4% – деньги;

2% – алкоголь;

11% – другие подарки: сладости, техника, деликатесы, романтические ужины, телефоны, рыболовный инвентарь.

Ещё 7% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда».

Опрос проводился с 13 по 16 февраля.