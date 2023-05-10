SuperJob: Дача – самый популярный формат летнего отдыха для детей

В 2023 году самым популярным форматом детского летнего отдыха стала дача. Число родителей, которые планируют отправить своё чадо в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо.

Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Школьники проведут летние каникулы в деревне или на даче. Такой ответ дали 37% рязанцев. 28% респондентов сказали, что дети проведут всё лето дома. В летний лагерь собираются отправить ребёнка 16% опрошенных.

В планах организовать отдых ребёнка на Черноморском побережье (как правило, в Анапе, Сочи или Геленджике) у 13% рязанцев. Поездки по России (к примеру, в Адыгею, Карелию или Ставропольский край) планируют 2% респондентов, столько же сообщили о планах выехать за границу – Египет, Турцию или Израиль.

В школьных лагерях проведут лето 1% ребят. 7% опрошенных назвали другие варианты – например, дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории.

Исследование проводилось с 13 апреля по 5 мая 2023 года среди родителей школьников из Рязани.