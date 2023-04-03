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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

SuperJob: 40% рязанцев согласны на снижение зарплаты ради удалёнки

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Изображение от Freepik

Четверо из 10 рязанцев согласны на снижение зарплаты ради удалённой работы. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Жители Рязани не желают прощаться с удалёнкой. Ради возможности трудиться из дома каждый пятый (22%) готов лишиться 5% заработка, а каждый десятый — 10%. По 4% респондентов согласны получать на 15, 20 и даже 25% меньше. О нежелании отказываться от части заработка ради удалённой работы сообщили 38% горожан.

Участники исследования в возрасте от 35 до 44 лет реже заявляют о готовности отказаться от потери в доходах ради дистанционки, чем молодёжь до 24 лет (46% против 24% соответственно).

Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они отказываются от финансовых жертв ради удалёнки: среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей их 31%, а среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — уже 45%.

Исследование проводилось с 22 по 29 марта 2023 года среди представителей экономически активного населения из Рязани, имеющих желание и потенциальную возможность работать дистанционно.

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