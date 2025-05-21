Суперджип юмориста Гарика Харламова, стоимостью 16 миллионов рублей, залили кефиром в Москве. Об инциденте сообщил телеграм-канал 112.

По данным источника, комик припарковался на разметке для спецтранспорта в ЖК «Рассказово». Кефир на его автомобиль вылил недовольный такой парковкой «народный мститель».

В сообщении отмечается, что Гарик никак не отреагировал на случившееся.

Подобные инциденты и ранее происходили в ЖК «Рассказово».

— Местный анонимный борец с неправильной парковкой регулярно обливает машины соседей кефиром. Жильцы говорят — у него «нулевая терпимость» к нарушителям, — отмечает 112.

Китайский Dongfen M-Hero Гарик купил в марте 2024 и меньше чем за год успел нахватать на нём 151 штраф — на 127,5 к рублей. 126 из них за превышение скорости, пишет Mash.