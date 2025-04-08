Super: У Александра Петрова и его супруги Виктории родился ребёнок

В семье актёра Александра Петрова произошло радостное событие — его супруга Виктория стала мамой. Рождение ребёнка порталу Super.ru подтвердил источник, близкий к семье.

По информации издания, во время беременности и родов Викторию сопровождала профессиональная доула. В сферу её услуг входили психологическая поддержка, консультации по уходу за собой и новорождённым, остеопатические сессии, а также участие в специальном банном ретрите.

Источник также сообщил, что беременность протекала спокойно и без осложнений — Виктория находилась под постоянным наблюдением специалистов.

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Инсайдер из окружения пары рассказал, что на гендер-пати стало известно: Саша и Вика ждут мальчика.