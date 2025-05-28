Super: Киркорову диагностировали частичный некроз кожи

Певец Филлип Киркоров получил ожог второй степени, осложненный воспалением суставной сумки и частичным некрозом кожи, пишет Super со ссылкой на справку о его диагнозе.

Также артисту диагностировали рожистое воспаление и увеличение лимфатических узлов слева.

«Киркоров знал, что может столкнуться с серьезными осложнениями, если будет пренебрегать амбулаторным лечением», — говорится в публикации.

Музыканту посоветовали наблюдаться у хирурга, каждый день делать перевязки, ограничить физические нагрузки и пройти антибактериальную терапию.

В конце апреля на концерте в Петербурге во время опасного номера с использованием пиротехники у Киркорова загорелась одежда, он получил ожоги.