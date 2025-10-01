Судимый за изнасилование рязанец поджег два дорогих автомобиля из-за ревности

В Рязани сотрудники уголовного розыска раскрыли дело о поджоге двух дорогих автомобилей. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Утром в полицию поступило сообщение о возгорании двух иномарок, припаркованных в частном секторе на окраине города. На место происшествия выехали оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и уголовного розыска ОМВД России по Октябрьскому району. Они обнаружили, что у «Тойоты РАВ 4» серьезно поврежден моторный отсек, а у «Мазды 6» пострадало правое крыло. Полицейские пришли к выводу о преднамеренном поджоге и начали искать виновного.

По информации оперативников, 21-летняя владелица автомобилей рассталась с мужчиной около года назад. Полицейские предположили, что к инциденту может быть причастен 36-летний житель Рязани. Однако его поиски оказались затруднительными: он не имел постоянной регистрации и часто менял съемные квартиры.

В результате оперативных мероприятий сыщики установили местонахождение мужчины и его причастность к поджогу. Ранее судимого за изнасилование подозреваемого задержали и доставили в полицию.

Предварительно установлено, что после расставания с девушкой злоумышленник узнал о ее новых отношениях. Одержимый ревностью и желанием отомстить, он приобрел бензин и в темное время суток облил горючим автомобили, припаркованные у дома бывшей возлюбленной. Поджог был совершен, но огонь быстро погас, повредив только крыло одной из машин.

Следователь ОМВД России по Октябрьскому району возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.