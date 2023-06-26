Судимые и ограниченно годные к службе смогут заключать контракты с Вооружёнными силами России

Президент Владимир Путин подписал несколько законов о контрактной службе, действующих в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Суть законов раскрывает Объясняем.рф в Telegram.

Судимые и ограниченно годные к службе смогут заключать контракты с Вооружёнными силами РФ, но с некоторыми ограничениями. Так, к службе не допустят осуждённых за шпионаж, захват заложников и особо тяжкие преступления.

Осуждённый, заключивший контракт о службе в Вооружённых силах России, может рассчитывать на досрочное освобождение.

Предусмотрены правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для контрактников. К примеру, если человек получит госнаграду при выполнении задач.

Повышен возраст для контрактной службы: для высшего офицерского состава до 70 лет, для остальных — до 65 лет.