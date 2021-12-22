Судебные приставы предлагают рязанцам уйти в Новый год без долгов

Управление ФССП России по Рязанской области информирует рязанцев, что неоплаченный долг может лишить граждан возможности отправиться в заграничные каникулы, ограничить в праве управления транспортным средством или оставить без имущества.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, судебные приставы просят должников заблаговременно проверять и погашать задолженности на официальном сайте либо в мобильном приложении ФССП. В режиме онлайн можно оплатить долг или распечатать квитанцию для оплаты в банке. Обращения граждане также могут направить через «Интернет-приёмную» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на сайте.

Кроме того, на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен сервис, позволяющий должникам и взыскателям оперативно, в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства.

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У рязанцев также есть возможность обратиться к приставу-исполнителю по месту прописки, заблаговременно до планируемой даты вылета, чтобы убедиться в отсутствии ограничения/запрета на выезд за пределы Российской Федерации.

Для должников или их представителей по доверенности ведомством предусмотрена возможность посетить дежурного судебного пристава в выбранном Вами структурном подразделении в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45, в пятницу — с 09:00 до 16:45, также с перерывом с 13:00 до 13:45, без предварительной записи.