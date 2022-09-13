Судебные приставы из Рязани участвуют во Всероссийской Вахте Памяти

Рязанские судебные приставы участвуют во Всероссийской Вахте Памяти, проводимой по инициативе Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов.

В составе мобильного отряда судебные приставы региона проводят поисковые работы на горе Колдун в Новороссийском районе Краснодарского края. В работах участвуют младший судебный пристав по ОУПДС отделения спецназначения Максим Крот и младший судебный пристав межрайонного отделения по ОУПДС Михаил Сорокотягин. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.

Во время Великой Отечественной войны именно на горе Колдун шли ожесточённые бои за контроль над стратегической высотой.

Максим Крот ранее участвовал в Вахте Памяти на территории Воронежской области. В 2022 году он приехал с супругой. Михаил Сорокотягин прошёл специальный инструктаж и также участвует в этом нужном и важном деле.

Сотрудники УФССП России по Рязанской области уверены, что увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны — это вклад в будущее России. Память о героическом прошлом своего народа — это мощный источник патриотизма, силы духа и самоотверженности.

Завершится мероприятие торжественным ритуалом воинского перезахоронения останков советских воинов и возложением цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» на Площади Героев.