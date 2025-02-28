Судебные приставы добились ремонта дороги в Рязани

По требованию судебных приставов завершён ремонт участка дороги на улице Энгельса в Рязани. Это обеспечило безопасный проезд для нескольких десятков тысяч автомобилистов, сообщает пресс-служба ГМУ ФССП РФ по Рязанской области.

В ходе проверки было установлено, что дорожное покрытие на участке имело серьёзные повреждения: выбоины превышали допустимые нормы, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Ямы и просадки затрудняли движение и увеличивали риск дорожно-транспортных происшествий.

Поскольку состояние дороги не соответствовало требованиям ГОСТ, суд обязал управление благоустройства администрации города устранить выявленные недостатки.

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Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов по Рязанской области ГМУ ФССП России для принудительного исполнения. Судебный пристав уведомил администрацию о начале исполнительного производства и предупредил о возможных административных и уголовных мерах ответственности. Но ремонтные работы затягивались.

«Из-за промедления должник четырежды привлекался к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, что повлекло штрафы на общую сумму 180 тыс. рублей, — поясняет начальник регионального отделения судебных приставов Анна Вдовина. — Кроме того, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей».

Благодаря принятым мерам участок дороги был отремонтирован, а движение по нему стало безопаснее.