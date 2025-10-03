Судьбу дочери пропавшего на СВО бойца решают в Петербурге 

В Санкт-Петербурге разворачивается скандальная история вокруг 9-летней девочки, которая оказалась в приюте после того, как ее отец ушел на СВО и пропал без вести. Родная тетя ребенка пытается вернуть ее домой, но сталкивается с противодействием опеки и мачехи, которую девочка обвиняет в побоях, сообщает РЕН ТВ.

Школьница попала в приют после того, как отказалась возвращаться к своей мачехе, Анжелике. Мать девочки лишили родительских прав, когда ей было три года. Прошлым летом отец, Виталий Четвергов, женился на Анжелике, оформил на нее опеку и отправился на СВО, откуда не вернулся, пропав без вести.

По словам тети девочки, Алены Назаровой, на летних каникулах её племянница рассказала родственникам об издевательствах. Якобы мачеха била ее учебником, тапочком и вешалкой. Был случай, когда она ударила падчерицу головой об батарею.

Также есть информация, что женщина морально унижала ребенка, говоря: «Ты попадешь в детдом, зачем ты вообще родилась?»

Родственники забрали девочку к себе, чтобы спасти, но органы опеки потребовали вернуть девочку опекунше Анжелике, угрожая тете и крестной маме уголовным делом. Возвращаться к мачехе она не захотела, и в итоге оказалась в социальном центре, где живет уже два месяца.

Родственники пропавшего на фронте Виталия уверены, что Анжелика использует ситуацию в личных интересах. Мать Виталия утверждает, что мачеха уже полгода встречается с новым мужчиной, хотя Анжелика это отрицает. Родственники также уверены, что мачеха стремится получить выплаты, положенные после признания Виталия погибшим.

Сама Анжелика настаивает, что у нее были прекрасные отношения с падчерицей. Она утверждает, что никогда не трогала ребенка, а синяки появились из-за драки в школе. По ее мнению, родственники Виталия устроили травлю, так как отец девочки сам запретил им общаться с девочкой, поскольку они отказали ему в помощи и не интересовались его жизнью. Анжелика хочет подать документы на удочерение.

Алена Назарова также собирается бороться за право стать опекуном, возмущаясь тем, что опека «засунула» ребенка в систему, хотя были варианты сразу отдать девочку любящим родственникам.

Заседание по признанию Виталия Четвергова погибшим на фронте было перенесено на ноябрь, и только после этого станет понятно, кто получит право опеки над девочкой.