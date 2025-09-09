Суд заменил наказание осужденной уроженке Рязани, журналистке Александре Баязитовой

Уроженке Рязани, журналистке Александре Баязитовой, осужденной за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне — «Банк ПСБ»), заменили наказание на принудительные работы. Соответствующее решение вынес Судогодский районный суд Владимирской области, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство обвиняемой и назначил Александре Баязитовой принудительные работы на 10 месяцев 18 дней.

Напомним, в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы признал уроженку Рязани виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Прокурор просил для Баязитовой 14 лет колонии, судья решил назначить 5 лет лишения свободы.

По этому делу также была осуждена медиатехнолог и интернет-предприниматель Ольга Архарова. Ее приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

В начале своей журналистской карьеры Баязитова работала в рязанском издании, затем стала писать для федеральных СМИ на экономические темы.

Баязитова была заключена в СИЗО в августе 2022 года, несмотря на диагнозы: сахарный диабет, гипертония и глаукома. Суд не учёл её болезнь и тот факт, что журналистка ухаживала за матерью, находящейся у неё на иждивении.