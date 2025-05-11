Суд взыскал с Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги

Мировой суд в Москве принял решение взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги по оплате коммунальных услуг, сообщило РИА Новости.
Выяснилось, что иск против Гузеевой подал «Мосводоканал». Решение по нему приняли в марте, оно вступило в законную силу.
При этом в публикации не указано, о какой сумме задолженности идет речь.
Сама Гузеева пока не прокомментировала ситуацию.
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