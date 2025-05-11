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Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Новости России

Суд взыскал с Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги

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Мировой суд в Москве принял решение взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги по оплате коммунальных услуг, сообщило РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — рассказали агентству в инстанции.

Выяснилось, что иск против Гузеевой подал «Мосводоканал». Решение по нему приняли в марте, оно вступило в законную силу.

При этом в публикации не указано, о какой сумме задолженности идет речь.

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Сама Гузеева пока не прокомментировала ситуацию.

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