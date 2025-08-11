Суд взыскал с дроппера 300 тысяч рублей в пользу пенсионера из Рязанского района

Суд взыскал с дроппера более 300 тысяч рублей в пользу пенсионера из Рязанского района. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В сентябре 2024 года 69-летний житель Рязанского района под влиянием мошенников перевел неизвестной ему ранее жительнице Московской области денежные более 300 тысяч рублей.

Прокуратура района направила в Долгопрудненский городской суд Московской области исковое заявление о взыскании с женщины необоснованного обогащения на указанную сумму. Суд удовлетворил заявление.Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Рязанского района.