В Рязанской области суд удовлетворил иск прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей с владельца собаки. Средства будут выплачены несовершеннолетнему, который пострадал от нападения животного.

Прокуратура Рязанского района провела проверку по обращению местной жительницы. Было установлено, что в августе 2024 года в селе Тюшево на 11-летнего мальчика во время прогулки напала собака. Ребёнок получил множественные раны головы.

Сообщается, что несовершеннолетний перенёс несколько операций и продолжает проходить лечение.

Рязанский районный суд принял решение о взыскании компенсации с владельца животного. Прокуратура проконтролирует исполнение решения после его вступления в законную силу.