Суд вынес приговор жителю Касимовского района за повторное вождение в нетрезвом виде

Жителю Касимовского района 44 лет вынесли приговор по делу о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в апреле 2024 года касимовец сел за руль автомобиля своего родственника, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом мужчина уже был осужден за вождение в нетрезвом виде. На одной из улиц его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд признал обвиняемого виновным признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Мужчине назначили наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также нарушителя лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

