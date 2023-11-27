Суд вынес приговор женщине, избивавшей новорождённого сына в больнице

Жительница Архангельской области признана виновной в истязании новорождённого сына, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Женщина после родов с середины ноября 2022 года находилась в больнице в Архангельске и из личной неприязни к новорождённому сыну наносила мальчику побои руками. Медики, заметившие ссадины на теле ребёнка, пожаловались в полицию.

Ребёнка изъяли из семьи. Суд признал мать виновной и приговорил к 3 годам колонии условно.

Приговор может быть обжалован до вступления в законную силу.