Понедельник, 27 ноября, 2023
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Суд вынес приговор женщине, избивавшей новорождённого сына в больнице

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Жительница Архангельской области признана виновной в истязании новорождённого сына, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Женщина после родов с середины ноября 2022 года находилась в больнице в Архангельске и из личной неприязни к новорождённому сыну наносила мальчику побои руками. Медики, заметившие ссадины на теле ребёнка, пожаловались в полицию.

Ребёнка изъяли из семьи. Суд признал мать виновной и приговорил к 3 годам колонии условно.

Приговор может быть обжалован до вступления в законную силу.

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