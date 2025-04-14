Суд вынес приговор водителю, нарушившему ПДД, в следствии чего погиб мотоциклист

Рязанский районный суд вынес приговор 64-летнему мужчине, нарушившему ПДД, в следствии чего погиб человек. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области. правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В июне 2024 года мужчина около поселка Мурмино, управляя автомобилем, нарушил ПДД, а именно не уступил дорогу мотоциклисту на перекрестке. В результате аварии несовершеннолетний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.