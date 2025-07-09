Суд вынес приговор водителю электропогрузчика, который сбил человека

Клепиковский районный суд вынес приговор мужчине, который сбил человека на электропогрузчике. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В ноябре 2024 года 33-летний мужчина, находясь за рулем электропогрузчика, при этом не имея водительского удостоверения, совершил наезд на подсобного рабочего. В результате происшествия пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Мужчину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.