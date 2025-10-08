Суд вынес приговор виновнику ДТП, в результате которого погиб мотоциклист

Шиловский районный суд вынес приговор 33-летнему водителю из Чучковского района. Он признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности.

Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «MAZDA». Он выехал на полосу встречного движения на территории рабочего посёлка Чучково и столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет.