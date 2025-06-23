Суд вынес приговор рязанцу, укравшему из маркетплейса товары на 130 тысяч рублей

Мировой суд вынес приговор 27-летнему рязанцу, укравшему из пункта выдачи заказов товары на 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

С апреля по июль 2024 года менеджер маркетплейса оформлял заказы через специальное программное обеспечение, после этого он получал товары без проведения оплаты. Таким образом, рязанец не заплатил 130 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Материальный ущерб в размере похищенного имущества взыскан в пользу коммерческой организации.