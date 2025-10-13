Суд вынес приговор рязанцу, который получил более 47 млн рублей, используя «фирмы-однодневки»

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, признав его виновным в незаконной банковской деятельности, совершенной в составе организованной группы. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Суд установил, что в период с октября 2018 года по январь 2023 года обвиняемый, действуя в составе группы, использовал фиктивные компании для осуществления банковских операций без соответствующей регистрации и лицензии. Они переводили и инкассировали денежные средства на счета подконтрольных физических и юридических лиц.

В результате этих незаконных действий обвиняемые получили доход в размере более 47 миллионов рублей.

В качестве наказания суд назначил подсудимому два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штраф в размере 500 тысяч рублей.