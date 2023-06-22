Четверг, 22 июня, 2023
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Суд вынес приговор рязанцу, который по неосторожности травмировал ребёнка в бассейне

Татьяна Проводина
Изображение от lifeforstock на Freepik

В Рязани назначили наказание местному жителю, который спрыгнул в воду на ребёнка в бассейне. Несовершеннолетний получил травмы позвоночника. Подробности сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Рязани.

Мировой судья судебного участка №2 судебного района Железнодорожного райсуда Рязани 2 июня признал мужчину 1974 года рождения виновным и осудил за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

Трагический инцидент произошёл в одном из бассейнов Рязани. Как сказано в приговоре, вечером 27 октября 2021 года подсудимый, не убедившись в безопасности своих действий, спрыгнул со стартовой тумбочки и при вхождении в воду ударил ногами в область спины ребёнка. Мужчина не заметил несовершеннолетнего, плывшего по дорожке. Отмечается, что подсудимый не предвидел опасных последствий, проявив небрежность и неосмотрительность.

У ребёнка диагностировали закрытые компрессионные переломы тел с первого по шестого грудных позвонков без нарушения функции спинного мозга, которые относятся к степени тяжкого вреда.

Подсудимый в суде полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. 300 тысяч рублей взысканы с подсудимого в счёт компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

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