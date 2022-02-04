Суд вынес приговор москвичу за смертельный наезд на двух подростков в Шацком районе

Шацкий районный суд огласил приговор жителю Москвы 1969 года рождения, обвиняемого в нарушении ПДД, в результате которого погибли два подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что ночью 8 августа 2021 года мужчина, управляя автомобилем Kia, на 5 километре автодороги Лесное Конобеево — Завидное – Кермись сбил двигавшихся по обочине в попутном направлении несовершеннолетних.

В результате ДТП 17-летний юноша погиб на месте, 16-летняя девушка скончалась в больнице от полученных травм.

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Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 2 миллиона рублей в счет возмещения морального и материального ущерба, причиненного преступлением.