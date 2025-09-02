Суд вынес приговор двум обвиняемым в получении и даче взятки

В Рязани вынесен приговор двум обвиняемым в получении и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

В Рязани суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения и комплектации одного из предприятий Рязани, обвиняемого в коммерческом подкупе, получении взяток и генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в коммерческом подкупе и даче взятки.

С апреля 2019 года по апрель 2022 года начальник отдела материально-технического обеспечения и комплектации крупного предприятия города получил от представителей коммерческих организаций денежные средства в размере более 2,2 миллиона рублей за содействие в пролонгации ранее заключенных с ними договоров, беспрепятственной приемке продукции и ее оплаты.

Одному из обвиняемых в коррупционном преступлении вынесено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 2 миллиона рублей с лишением права на 4 года и 6 месяцев заниматься деятельностью в сфере закупок в хозяйственных обществах. Второй обвиняемый получил условный срок в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей.