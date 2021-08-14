Суд вынес приговор банде за зверское убийство 12-летней девочки в Красноярском крае

- Advertisement -

В Красноярском крае вынесен приговор троим жителям деревни Нижняя Коя, которых признали виновными в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, пишет КП.

Ребенок пропал в мак прошлого года, когда ушла вместе со своей 10-летней сестрой на окраину деревни встречать коров. Позже младшая девочка вернулась домой одна. Тело жертвы нашли в начале июня в заброшенном колодце на разрушенной ферме. Девочку изнасиловали, зверски избили, задушили, сломали ей кости.

Первым по подозрению в убийстве задержали 25-летнего местного жителя. На допросах он во всем признался. Однако до суда он по неизвестным причинам не дошел. Вторым был 19-летний парень. Его причастность к убийству доказали, на одежде погибшей нашли биологические следы злоумышленника. Третьим стал 14-летний школьник, который за год до убийства уже совершил насилие над девочкой. Все это время подросток преследовал и унижал жертву, избежав уголовной ответственности из-за возраста.

По словам местных жителей, что эта троица держала в страхе всю деревню и была уверены, что все сойдет им с рук.

Мать погибшей призналась, что сожалеет об отсутствии смертной казни.

«Они подонки, они не имеют права жить. Они мучили моего ребенка и не дали ей ни одного шанса спастись», – пояснила женщина.

Отметим, что одному злоумышленнику дали 23 года лишения свободы, его несовершеннолетнему подельнику – почти 10 лет.