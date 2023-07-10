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Суд вынес приговор 17-летнему парню, истязавшему несовершеннолетних

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В Пермском крае суд признал 17-летнего жителя города Береники виновным в истязании несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В октябре 2022 года молодой человек, находясь в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, используя надуманный повод, неоднократно причинял побои двум воспитанникам.

В качестве наказания суд назначил садисту 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Вступил ли приговор в законную силу, на сайте следственного управления не уточняется.

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