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Суд в Рязанской области вынес приговор убийце девушки в 2022 году

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Уроженец Захаровского района осуждён за убийство знакомой. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Суд счёл доказательства, собранные Железнодорожным МСО Рязани, достаточными для вынесения приговора и признал мужчину 2000 года рождения виновным в убийстве девушки.

Как установили следствие и суд, в ночь на 3 ноября 2022 года обвиняемый находился в гостях у девушки, с которой ранее он состоял в близких отношениях. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил хозяйку квартиры. Тело подсудимый спрятал в диван и скрылся.

Местонахождение мужчины удалось установить благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. 19 ноября 2022 года его задержали в Воронеже и доставили в Рязань. По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах преступления.

Суд назначил виновному 8 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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