Суд в Рязанской области вынес приговор бывшему председателю ТСН за присвоение денег

Суд в Рязанской области признал виновным в присвоении вверенных денежных средств экс-председателя товарищества собственников недвижимости. Подробности сообщили в СУ СКР по региону.

Суд счёл достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные Рязанским МСО.

Как установили следствие и суд, с января 2017 по май 2022 года подсудимый оставлял себе часть полученных под отчёт денег, которые выделялись на нужды товарищества. Злоумышленник распоряжался ими по своему усмотрению. Материальный ущерб ТСН от его действий составил почти 400 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-председателя к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.