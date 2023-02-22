Суд в Рязанской области приговорил жителя Старожиловского района к 3 годам колонии за смертельное ДТП

Шиловский районный суд назначил жителю Старожиловского района 3 года колонии-поселения за смертельное ДТП. Подробности сообщили в прокуратуре Шиловского района.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в декабре 2021 года в вечернее время 29-летний молодой человек без права управления ТС находился за рулём ВАЗ-21074 и двигался в сторону Москвы по 270-му километру трассы М5 Урал. В салоне машины были пассажиры.

Во встречном направлении по правой полосе дороги следовал автопоезд в составе седельного тягача марки КамАЗ с полуприцепом под управлением жителя Ростова-на-Дону.

Подсудимый не учёл дорожные условия и состояние дорожного покрытия — оно было мокрым и обледеневшим. Водитель потерял контроль над управлением своего авто, и «семёрку» занесло на встречную полосу.

Там машина подсудимого столкнулась задней частью кузова с передней частью кабины двигавшегося во встречном направлении автопоезда. Пассажиры «семёрки», находившиеся на переднем и заднем сиденьях, мужчина 1991 года рождения и девушка 2003 года рождения, от полученных травм скончались на месте.

Прокуратура Шиловского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Старожиловского района 1992 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учёл позицию гособвинителя и наличие смягчающих обстоятельств, признал мужчину виновным и назначил ему 3 года колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.