Суд в Рязани вынес оправдательный приговор по делу об убийстве бизнесмена

10 января 2025 года Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении гражданина Р. 10 декабря 2024 года в Рязанском областном суде коллегией присяжных заседателей в отношении него был вынесен оправдательный вердикт, сообщает пресс-служба суда.

Органами предварительного следствия он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4, 5 ст.33 , п. «б», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (подстрекательство, т.е. склонение других лиц путем подкупа и другими способами, к убийству, т.е. умышленному причинению смерти другому человеку, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из корыстных побуждений и по найму, а также пособничество, т.е. содействие совершению преступления указаниями, предоставлением информации и средств совершения преступления, убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из корыстных побуждений и по найму).

Коллегия присяжных в течение трех часов обсуждения вопросного листа не смогла прийти к единодушному решению, в связи с чем оно было принято голосованием.

Реклама

Согласно статье 343 УПК РФ оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее четырех присяжных заседателей областного суда.

Отвечая на три вопроса вопросного листа, голоса коллегии присяжных заседателей разделились поровну, в связи с чем был принят наиболее благоприятный для подсудимого ответ и вынесен оправдательный вердикт.

На основании вердикта присяжных заседателей Рязанским областным судом был оглашен оправдательный приговор.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Реклама

По данным телеграм-канала «Усы Куракиной», Р. снова был оправдан присяжными по делу о заказном убийстве компаньона Алексея Громова по маршрутным такси в городе.