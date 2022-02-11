Суд рассмотрит дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка»

Советский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В ведомстве утвердили обвинительное заключение в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой. Они обвиняются в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По информации следствия, владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015-2016 годах похитили со счета банка свыше 1 млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. В результате кредитное учреждение обанкротилось.
Уточняется, что в отношении иных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.