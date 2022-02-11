Суд рассмотрит дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка»

Советский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве утвердили обвинительное заключение в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой. Они обвиняются в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации следствия, владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015-2016 годах похитили со счета банка свыше 1 млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. В результате кредитное учреждение обанкротилось.

«Кроме того, Романов под предлогом продажи квартиры в рассрочку одному из граждан в 2004-2013 годах завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 14,1 млн рублей. Взятые на себя обязательства Романов не выполнил, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, чем причинил значительный ущерб потерпевшему», — пояснили в Генпрокуратуре.

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Уточняется, что в отношении иных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.