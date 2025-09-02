Суд продлил арест экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной

В Советском районном суде Рязани 2 сентября прошло предварительное слушание по уголовному делу о коррупции в Минздраве Рязанской области в отношении экс-сенатора от региона Ирины Петиной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Основной вопрос заседания — возможность сохранения, изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой. Суд продлил содержание Ирины Петиной под стражей на шесть месяцев, то есть до 12 февраля 2026 года включительно.

Предварительное слушание отложено на 11:00 12 сентября 2025 года.

Ирина Петина занимала пост заместителя министра здравоохранения Рязанской области с 2011 года. С 2020 года по 2022 год являлась сенатором от Рязанской области в Совете Федерации РФ.

Её обвиняют в получении незаконных вознаграждений за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения на общую сумму более 45 млн рублей в период с 2011 по 2014 годы, а также 12,5 млн рублей в 2020 году.