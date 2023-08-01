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Суд признал правоту УФАС в деле о пассажирских перевозках в Рязани

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Фото: Pxhere

20 арбитражный апелляционный суд согласился с законностью принятого Рязанским УФАС России решения о заключении ООО «Вест Лайн» и МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» соглашения, которое привело к ограничению конкуренции на товарном рынке пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

В сентябре 2019 года МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» получило право осуществлять перевозку пассажиров автомобильным транспортом по 21 маршруту.

Ввиду недостаточного количества собственного подвижного состава для обслуживания всех маршрутов МУП г. Рязани «УРТ» привлекло к перевозкам стороннюю организацию (ООО «Вест Лайн», г. Москва). Между тем в соответствии с действующим законодательством осуществление пассажирских перевозок может быть обеспечено только через проведение торгов на выбор перевозчика, проводимого администрацией г. Рязани.

Однако такие торги проведены не были. МУП г. Рязани «УРТ» и ООО «Вест Лайн» ежедневно заключали несколько договоров на обслуживание каждого маршрута с ценой не более 100 тыс. рублей; в месяц заключалось порядка 120 договоров.

При этом в качестве перевозчика значилось МУП г. Рязани «УРТ», на автобусах ООО «Вест Лайн» были размещены логотипы МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса», в салонах транспортных средств размещалась информация о том, что перевозки осуществляет МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса», в билетах, выдаваемых пассажирам, перевозчиком также значилось муниципальное предприятие.

Таким образом, ООО «Вест Лайн», в результате нарушения требований законодательства в результате сговора с МУП г. Рязани «УРТ», получило возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на товарном рынке.

Вышеприведенная схема реализации антиконкурентного соглашения реализовывалась с сентября 2019 года по февраль 2021 года; после вмешательства органов прокуратуры и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства участники сговора прекратили противоправное поведение; ООО «Вест Лайн» начиная с марта 2021 года деятельность в городе Рязани не осуществляет.

Не согласившись с принятым Рязанским УФАС России решением, ООО «Вест Лайн» обжаловало его в Арбитражном суде Рязанской области, а затем в 20 Арбитражном апелляционном суде, которые отказали обществу в удовлетворении его требований.

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