Суд приостановил работу молочно-товарной фермы в Рязанском районе

По решению суда деятельность молочно-товарной фермы в Рязанском районе приостановлена на 10 суток. Подробности сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ноябре 2021 года в ходе административного расследования на землях сельхозназначения обнаружили обгоревшие останки, трупы крупного рогатого скота. Сотрудники Россельхознадзора завели административное дело, которое направили на рассмотрение суда.

25 января Рязанский районный суд принял решение приостановить деятельность фермы на 10 суток. Биологические отходы утилизированы установленным образом.

Реклама

Пресс-служба отметила, что приостановление деятельности — исключительная мера, назначить её может только суд. Она применяется при выявлении нарушений, опасных для жизни людей, способных стать причиной эпидемии, эпизоотии.

В прошлом году такое наказание применялось в отношении двух крупных сельхозпредприятий.