Суд приговорил жителя Пронского района к лишению свободы за повторное пьяное вождение

Неоднократно судимый житель Пронского района в июне 2022 года вновь сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима с лишением права управления ТС на 5 лет.

Прокуратура Пронского района поддержала гособвинение по уголовному делу, которое по окончании расследования направлено в суд с обвинительным актом.

При рассмотрении дела суд учёт личность подсудимого и наличие в его действиях смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.