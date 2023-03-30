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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

Суд приговорил прончанина к 2 годам колонии за серию краж мобильных телефонов

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Изображение от wirestock на Freepik

Жителя Пронского района осудили за серию краж мобильных телефонов. Подробности сообщили в уголовно-судебном управлении прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в августе и сентябре 2022 года 29-летний безработный ранее судимый прончанин похитил у случайных знакомых смартфоны. Два гаджета он сдал в комиссионные магазины, один оставил себе.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани поддержала гособвинение, предложившее назначить мужчине наказание в виде лишения свободы.

Суд принял во внимание обстоятельства дела, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления. 30-летний житель Пронского района признан виновным. Суд приговорил его к 2 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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