Суд приговорил прончанина к 2 годам колонии за серию краж мобильных телефонов

Жителя Пронского района осудили за серию краж мобильных телефонов. Подробности сообщили в уголовно-судебном управлении прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в августе и сентябре 2022 года 29-летний безработный ранее судимый прончанин похитил у случайных знакомых смартфоны. Два гаджета он сдал в комиссионные магазины, один оставил себе.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани поддержала гособвинение, предложившее назначить мужчине наказание в виде лишения свободы.

Суд принял во внимание обстоятельства дела, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления. 30-летний житель Пронского района признан виновным. Суд приговорил его к 2 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.