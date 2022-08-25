Суд приговорил напавших на пожилых супругов в Пронском районе к 7 и 7,5 годам лишения свободы

Суд признал жителей Московской и Рязанской областей виновными в разбойном нападении в сентябре 2021 года в селе Береговая Погореловка на пожилых супругов.

Отмечается, что двое жителей Московской области и один Рязанской области применили насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевших. Преступление совершено по предварительному сговору. Мужчины незаконно проникли в жилище для хищения чужого имущества.

Прокуратура Пронского района поддержало гособвинителя по уголовному делу, – сообщили в надзорном ведомстве.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 7 лет лишения свободы, а двум другим – 7 лет 6 месяцев лишения свободы каждому.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать.