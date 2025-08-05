Суд приговорил мужчину к 12 лет тюрьмы за убийство знакомого в Рязани

Собранные Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Рязани, совершившего убийство знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Днем 15 марта 2025 года между ранее знакомыми 43-летним обвиняемым и 45-летним потерпевшим на почве алкогольного опьянения произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес потерпевшему несколько ударов руками в область головы и впоследствии задушил его. После совершенного преступления обвиняемый с места преступления скрылся.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий фигурант в кратчайшие сроки был установлен и задержан, в отношении него на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.