Виновник ДТП выплатит пострадавшей 600 тысяч рублей

Сараевский районный суд приговорил к году ограничения свободы виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала девушка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В августе 2024 года житель села Меньшие Можары, управляя автомобилем Kia Ceed ED, нарушил ПДД, в результате чего машина улетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадала пассажирка автомобиля, долгое время она находилась на лечении в больнице. Пострадавшая просит суд взыскать с виновника ДТП материальный и моральный ущерб на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью человека, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и лишили права управлять транспортным средством.

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Требования потерпевшей суд удовлетворил частично, с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей, материального – 99 тысяч 939 рублей.