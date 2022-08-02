Суд приговорил к 16 годам колонии мужчину за убийство продавца мёда на трассе

Суд в Башкирии приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, который убил продавца мёда на трассе, чтобы завладеть его автомобилем и товаром, сообщили в СУСК РФ по региону.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года на трассе вблизи деревни Усаклы Архангельского района. Фигурант подрабатывал таксистом и заметил на дороге пожилого мужчину, который ежедневно продавал мёд, а также его иномарку.

«Таксист подъехал к потерпевшему под предлогом приобретения фляги мёда и в ходе беседы, когда тот отвернулся, нанёс ему несколько ударов молотком по голове, после чего поместил тело в багажник его же автомобиля и вывез тело в поле вблизи деревни Михайловка Архангельского района, где закопал. В последующем он продал за 90 тысяч рублей автомобиль потерпевшего, составив договор купли-продажи от имени убитого, используя его паспорт», — сообщает СУСК РФ по региону.

Отмечается, что преступник также похитил у продавца 27 банок мёда.