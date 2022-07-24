Суд приговорил четверых жителей Рязанской области к длительному лишению свободы за преступления сексуального характера.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6,5 лет.

Суд признал четырёх жителей Рязанской области 1993-1995 годов рождения виновными в изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера. Установлено, что обвиняемые совершили преступления группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

В Скопине в сентябре 2017 года в нетрезвом состоянии злоумышленники совершили в отношении прохожей преступления сексуального характера. Женщину избили и пригрозили ей убийством в случае сопротивления. Затем преступники скрылись, а потерпевшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Благодаря грамотным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто в тот же день.