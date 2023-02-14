Вторник, 14 февраля, 2023
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Суд отправил Юрия Фурфурака под домашний арест до 19 марта

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Фото: объединённая пресс-служба судов Рязанской области

Во вторник, 14 февраля, Рязанский областной суд отправил начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака под домашний арест до 19 марта 2023 года. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Фурфураку запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного производства, пользоваться средствами связи, интернетом, получать почтовые сообщения.

Фурфурак проходит по делу о мошенничестве при закупке уборочной техники для администрации Рязани. Ранее был арестован экс-советник бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев.

3 февраля районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста чиновника.

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