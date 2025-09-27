Суббота, 27 сентября, 2025
Суд отказался отпустить экс-главу Военно-строительной компании на СВО

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, заключил контракт с Министерством обороны РФ об участии в боевых действиях в зоне СВО. Однако следствие и суд отказали фигуранту в освобождении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд принял к сведению информацию о подписанном контракте, но продлил Белкову меру пресечения до 11 января 2026 года.

«Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело Андрея Белкова поступило в Замоскворецкий суд Москвы в середине июля для рассмотрения по существу.

Суд не стал смягчать ему меру пресечения, несмотря на наличие контракта с Минобороны, устойчивых социальных связей и постоянного дохода, положительных характеристик, госнаград и почётного звания строителя.

Белков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Речь идёт о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в ходе реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

